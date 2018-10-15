Будапешт ближчими днями змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю", - Клімкін

Угорська сторона найближчими днями змінить скандальну назву "уповноваженого міністра по Закарпаттю".

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Люксембурзі.

"Ми говорили про те, як нам бути з назвою їх уповноваженого і повністю домовилися, що назва буде іншою. Протягом найближчих днів ви це побачите" - сказав він.

Міністр разом з тим наголосив, що не буде ситуації, коли Угорщина робитиме щось на території Закарпаття без відома українського уряду.

"Або ми працюватимемо там разом, погоджуючи наші кроки, або угорці там не будуть працювати" - сказав Клімкін.

Як відомо, на початку серпня Київ висловив протест через створення в уряді Угорщини посади уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області. Україна сприйняла це рішення як втручання у внутрішні справи, оскільки "до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".