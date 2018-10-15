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День в ООС: На Донбасі загинув один український військовий

15 жовтня, 2018 - 19:07
Фото Reuters

Від початку доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок бойових дій один військовик Збройних сил України загинув та ще один дістав поранення. П

Про це передає прес-центр ООС у Facebook.

"Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося... Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один дістав поранення", - зазначається у повідомленні.

При цьому уточнюється, що бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Кримське, Піски, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додають у штабі ООС.

Джерело: День

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