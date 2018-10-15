Естонія оцінила розмір збитку від радянської окупації у приблизно 1,2 млрд євро

Комісія при Міністерстві юстиції Естонії оцінила розмір збитку від окупації країни Радянським Союзом у приблизно 92 млрд рублів (за нинішнім курсом, 1,2 млрд євро). Про це повідомляє ЄП з посиланням на звіт комісії.

Голова комісії, історик Тоомас Хійо вважає, що Естонія не може відмовитися від вивчення завданих збитків та пред'явлення вимог про компенсацію, бо це означатиме визнання добровільного приєднання до СРСР.

"Міжнародне право дозволяє нам пред'являти позови про відшкодування збитків за втрати, пов'язані з окупацією, і в минулому це зробили кілька держав. Радянський Союз окупував Естонію в 1940 році, і окупаційна влада несе відповідальність за час окупації. Відмова від відшкодування збитку може вважатися визнанням добровільного приєднання до Радянського Союзу. В такому випадку будуть забуті десятки тисяч громадян, які стали жертвами радянської влади, і буде визнана безглуздість і непотрібність діяльності тих, хто боровся проти окупаційної влади", - сказав він.

За словами міністра юстиції Урмаса Рейнсалу, багато втрат не можуть бути виміряні в грошах, наприклад, руйнування державності, культури, освіти, розвитку вільного суспільства. Рейнсалу вважає, що роботу з оцінки збитку необхідно продовжувати.