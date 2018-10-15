Інтенсивність вибухів під Ічнею зменшилась у понад 5 разів, - Міноборони

Станом на 12.00 сьогоднішнього дня на військових складах під Ічнею спостерігаються вибухи з інтенсивністю 1-2 на годину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Інтенсивність поодиноких вибухів на технічній території 6-го арсеналу у порівнянні з минулою добою суттєво зменшилася. З 6-00 ранку до 12-00 годин спостерігаються незначні поодинокі вибухи в осередках тління з періодичністю 1, 2 вибухи на годину", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Міноборони наголосили, що інтенсивність вибухів на технічній території зменшилась у понад 5 разів, в порівнянні з аналогічним періодом минулої доби.

"У деякі години не було зафіксовано жодного вибуху. З ранку на території арсеналу працюють, пожежні танки, інженерна та спеціальна техніка ЗС України", - зазначили у МОУ.

Нагадаємо, з початку поточної доби на осередки вогнищ на артскладі під Ічнею літаками скинуто 16 тонн води.

О 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.