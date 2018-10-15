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Клімкін анонсував консульські консультації з Будапештом

15 жовтня, 2018 - 22:06
Фото МЗС

Глави МЗС України і Угорщини домовилися про проведення комплексних консульських консультацій щодо ситуації у двосторонніх відносинах.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Люксембурзі.

"Нам потрібні реальні консультації. Це будуть комплексні консульські консультації і ми домовилися про їх проведення" - сказав міністр.

Міністр уточнив, що консультації проходитимуть спочатку на рівні керівників консульських департаментів і їх дата наразі узгоджується.

"Це важливо для того, щоб все, що ми бачили досі, не повторювалося" - наголосив Клімкін.

Раніше Клімкін повідомив, що угорська сторона найближчими днями змінить скандальну назву "уповноваженого міністра по Закарпаттю".

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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