Клімкін анонсував консульські консультації з Будапештом

Глави МЗС України і Угорщини домовилися про проведення комплексних консульських консультацій щодо ситуації у двосторонніх відносинах.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Люксембурзі.

"Нам потрібні реальні консультації. Це будуть комплексні консульські консультації і ми домовилися про їх проведення" - сказав міністр.

Міністр уточнив, що консультації проходитимуть спочатку на рівні керівників консульських департаментів і їх дата наразі узгоджується.

"Це важливо для того, щоб все, що ми бачили досі, не повторювалося" - наголосив Клімкін.

Раніше Клімкін повідомив, що угорська сторона найближчими днями змінить скандальну назву "уповноваженого міністра по Закарпаттю".