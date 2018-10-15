Клімкін зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО

15 жовтня, 2018 - 16:07
Глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся у штаб-квартирі НАТО з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.
Про це йдеться у Twitter місії України при НАТО.
"Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу" - йдеться у повідомленні.
Сьогодні Міністр закордонних справ України П.Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Є.Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. pic.twitter.com/JD17HkcHmg
— UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) October 15, 2018
Джерело: День