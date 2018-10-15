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Клімкін зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО

15 жовтня, 2018 - 16:07
Фото UKR Mission to NATO

Глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся у штаб-квартирі НАТО з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться у Twitter місії України при НАТО.

"Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу" - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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