Міжнародний кінофестиваль у Хорватії відкриє український фільм "Технічна перерва"

Короткометражний ігровий фільм "Технічна перерва", створений за підтримки Держкіно України, відкриє Міжнародний кінофестиваль у Хорватії One Take Film Festival. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Фільм такожа візьме участь у міжнародному конкурсі. У Хорватії стрічку представить виконавиця головної ролі Ніна Тараруєва", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, One Take Film Festival проходитиме 19-21 жовтня в місті Загреб. Фестиваль був започаткований у 2003 році, а його програма складається з фільмів, знятих одним кадром.

Автор сценарію та режисер-постановник фільму "Технічна перерва" - Філіп Сотниченко. Продюсери - Валерія Сочивець, Галина Криворчук. Студія-виробник - "ВІАТЕЛ". Дистриб'ютор - компанія "Сучасне Українське Кіно". Фільм створено за стовідсоткової підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Стрічка "Технічна перерва" вже здобула нагороди на фестивалі Tallinn Black Nights в Естонії у 2017 році та дві нагороди цьогоріч на кінофестивалі MediaWave в Угорщині. Фільм також отримав головні призи в українському конкурсі на фестивалі WIZ-ART 2017 у Львові та на фестивалі "Кіношот" у Черкасах у 2018 році. Фільм був знятий та представлений на міжнародних фестивалях з допомогою громадського об'єднання "СУК".

Події фільму розгортаються під час технічної перерви у супермаркеті. Вагітна касирка встигає здійснити чергову крадіжку, реалізувати вкрадене на ринку, втратити надію на материнство і знову зайняти своє робоче місце.