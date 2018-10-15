На 74-му році життя помер екс-міністр оборони Валерій Шмаров

На 74-му році життя помер доктор технічних наук, професор, колишній міністр оборони та екс-директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету Валерій Шмаров. Про це у Facebook заявив головний редактор сайту "Спейс-Інформ" Нік Мітра.

Згідно з повідомленням, серце Шмарова перестало битися напередодні, 14 жовтня.

Що стало причиною смерті, коли відбудеться прощання і де буде поховано громадського діяча, поки не повідомляється.

Шмаров Валерій Миколайович народився 4 серпня 1945 року в с. Жолоби Томашпільського району Вінницької обл. У 1966 році закінчив Київський технікум радіоелектроніки, потім у 1972 році здобув другу вищу освіту в Київському державному університеті ім. Шевченка.

З 1966 по 1988 рік пройшов шлях від регулювальника радіоапаратури до начальника цеху спеціального виробництва на Київському радіозаводі. Брав участь у створенні та виробництві систем управління декількох поколінь стратегічних ракет наземного і морського базування: Р-36, Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М2, 3М65, 3М37; РН "Енергія" і ряду космічних апаратів.

З 1988 по 1992 рік керував Жулянським машинобудівним заводом Міністерства авіаційної промисловості СРСР. Багато зусиль доклав для організації серійного виробництва зразків зенітно-ракетного озброєння.

Також Шмаров був першим заступником Генерального директора Національного космічного агентства України. Брав участь у розробленні першої національної космічної програми України.

З 1993 по 1995 рік - віце-прем'єр-міністр України з питань військово-промислового комплексу. У 1994 призначений міністром оборони України.

З 1997 року Шмаров став президентом Асоціації підприємств авіапромисловості України "Укравіапром". Також був народним депутатом.

З 2005 по 2017 рік керував Аерокосмічним інститутом Національного авіаційного університету.

Лауреат Державної премії України (2002). Доктор технічних наук (2006), професор (2004).