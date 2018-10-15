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На аукціоні в Монако продали давньоєгипетський папірус за 1 млн євро

15 жовтня, 2018 - 10:39
Фото: micetimes.asia

На аукціоні в Монако продали рідкісний давньоєгипетський папірус довжиною 17 метрів за 1,35 млн євро. Про це повідомляє Le Figaro.

"Цей папірус, трохи пошкоджений в першій частині, містить варіант тексту давньоєгипетської "Книги мертвих". Він складається з 192 глав і включає в себе гімни, релігійні тексти, а також зображення в чорно-червоних тонах", - йдеться в повідомленні.

Папірус датується 595-589 роками до нашої ери, коли в Стародавньому Єгипті правил фараон Псамметіх II.

На цьому ж аукціоні було продано ще двісті інших лотів загальною вартістю близько 1,6 млн євро.

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