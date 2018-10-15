На Луганщині ввели у дію всі поліцейські стаціонарні блокпости

У Луганській області введені в дію всі поліцейські стаціонарні блокпости.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

У понеділок новозбудований блокпост "Петропавлівка" проінспектували командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв разом із заступником голови Нацполіції України Костянтином Бушуєвим, главою поліції Луганської області Сергієм Колесником, заступник голови Луганської ОДА Юрієм Клименко та головою Станично-Луганської РДА Юрієм Золкіним проінспектували побудований новий блокпост "Петропавлівка".

"Комфортний, оснащений сучасною технікою блокпост "Петропавлівка" дозволить громадянам швидко і зручно проходити контроль, а поліцейським - якісно виконувати свої обов'язки по забезпеченню безпеки та правопорядку. Тут передбачені командні модулі з планшетами для перевірки транспортних засобів і громадян, що переміщуються через блокпост. Проведено зв'язок, інтернет, освітлення та опалення в модулях як для роботи, так і для відпочинку. На модулях встановлено спеціальні інформаційні стенди", - розповіли в поліції.

Для перевірки громадян створена більша кількість робочих місць для поліцейських, що значно скорочує час перевірки і збільшує пропускну здатність блокпосту. Крім цього на блокпосту поліцейським зроблено капонір для службового БРДМ та інші спеціальні інженерні споруди для безпеки і захисту громадян і поліцейських.