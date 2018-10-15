На парламентських виборах у Люксембурзі перемогла партія Юнкера

Консервативна Християнсько-соціальна партія, яку протягом 19 років очолював нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер здобула найбільше голосів на виборах у Люксембурзі. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Люксембургу, передає ЄП.

Згідно з результатами виборів, консерватори набрали 28,31% голосів, що більше ніж на 5 процентних пунктів менше ніж на виборах 2013 року. Партія Юнкера таким чином отримує 21 мандат у 60-місному парламенті Люксембургу.

Коаліція на чолі з прем’єром Ксав’є Беттелем, якому прогнозували поразку, все ж лишається при владі. Разом коаліція Люксембурзької соціалістична робітнича партія, Демократична партія Беттеля та зелені взяли 31 мандат.

До парламенту також потрапили "Пірати", отримавши два мандати, ліві (2 мандати) та партія ADR (4 мандати).