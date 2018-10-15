На Вінниччині проведуть міжнародний фестиваль на честь яблука

Місто Бар готується до проведення ІІ Міжнародного фестивалю «Аpple Ваr», який цього року триматиме упродовж двох днів і складатиметься з двох частин. У перший день, 20 жовтня, у Вінниці пройде форум «Розвиток сільських територій об’єднаних територіальних громад» за участі урядовців, іноземних делегації, садівників та ягідників з усієї України. Він має на меті підвищення конкурентоздатності сільського господарства та економічний розвиток територій. Другий день стане фестивальним. У Бару на площі Святого Миколая розгорнеться ярмарок фруктово-овочевої продукції. На відвідувачів чекають гастрономічні сюрпризи від об’єднання «Гастрогід Вінниччина» та місцевих кулінарів, а також забави від Клубу історичної реконструкції «Аркона» та майстер-класи під народних майстрів. Особливістю цьогорічного фестивалю стане презентацію старовинного гончарного мистецтва.

«Бар називають яблуневою гілкою Поділля. А районі діє чимало фермерських господарств, які займаються садівництвом. Наша громада у співпраці з партнерами реалізовує кластер з розвитку туризму «Яблуневий шлях» у рамках проекту Європейського Союзу «Мери – за економічне зростання». Тому першочергова мета фестивалю – привернути увагу інвесторів, місцевого та іноземного бізнесу до розвитку сільгоспвиробництва і туризму на території нашої Барської громади, – каже голова Барської ОТГ Артур Цицюрський. – Цьогорічний фестиваль матиме кілька родзинок. Окрім того, що на площі буде організовано виставку-продаж врожаю, саджанців ягідних, плодових дерев, засобів захисту рослин, для садівників проведуть майстер-клас з обрізки дерев і щеплення. Також відбудеться парад страв з яблук, дегустація наливок, соків, джемів і варення».

Окремою складовою фестивалю, як додає міський голова, стане гончарний пленер в межах проекту «Відродження традицій Барської кераміки». Він реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Під час пленеру гончарі з усієї України будуть творити вироби у стилі барських гончарів XVI-XVIII століття та проводитимуть майстер-класи для відвідувачів фестивалю. Подбали організатори дійства і про концертну програму. Для гостей фестивалю виступатимуть фольклорні колективи, бандурист Віктора Пашника та народний артист України Миколи Янченка. Вхід на фестиваль вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина