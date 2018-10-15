Отруєння Скрипалів: Журналісти дізналися нові подробиці про Мішкіна

Один з фігурантів справи про отруєння родини Скрипалів у Солсбері Олександр Мішкін під час навчання у Військово-медичній академії ім.Кірова у Петербурзі працював офіціантом у бістро "Гарсон".

Про це пише "Дождь" з посиланням на арт-консультанта Миколу Євдокимова, який у 2000 році працював з Мішкіним та упізнав його в інтерв'ю Маргариті Симоньян.

За словами Євдокимова, "Гарсон" тоді був "одним з найбільш гідних місць Санкт-Петербурга", і офіціант у ньому отримував хороші гроші.

Мішкіна Євдокимов називав "товариським, в міру відкритою, в міру цинічною, нормальною" молодою людиною.

"Давав якісь рекомендації по здоров'ю. ... Він точно навчався на лікаря. По-моєму, це була військово-медична академія", - зазначив він.

Після публікації інтерв'ю з Симоньян Євдокимов знайшов спільіне фото і звернувся до колег по бістро "Гарсон", які погодилися, що "Петров" схожий на колишнього офіціанта Олександра Мішкіна.

Адміністратор кафе, яке зараз розташоване на місці "Гарсона", також згадала Мішкіна і заявила, що знайома з ним: за її словами, вона "давно" випадково зустрілася з ним на Фінляндському вокзалі, де вони поспілкувалися.

За даними Bellingcat, Олександр Мішкін переїхав до Петербурга у 1995 році, де за два роки вступив до Військово-медичної академії ім.Кірова (ВМедА) і закінчив факультет, який готує лікарів для військово-морського флоту за фахом "гіпобарична медицина".

За підрахунками одного з випускників цього вузу, на якого посилається Insider, Мішкін закінчив ВМедА у 2003 році.

"Не пізніше 2007 року і не раніше 2010 року" Мішкін переїхав до Москви, де змінив особу, зокрема отримав другий внутрішній і закордонний паспорт на ім'я Олександра Петрова, писав Bellingcat.