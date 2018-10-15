Папа Римський хоче відвідати Північну Корею у наступному році

Папа Франциск висловив бажання відвідати Північну Корею навесні 2019 року. Про це заявив голова південнокорейської Демократичної партії Лі Хве Чхан, повідомляє Yonhap.

«Я чув розмови про те, що Папа Франциск хоче відвідати Північну Корею навесні наступного року», - сказав Лі, не розкриваючи джерел цієї інформації.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї Мун Чже Ін має намір передати Папі Римському запрошення в Пхеньян від північнокорейського лідера Кім Чен Ина під час зустрічі з понтифіком у Ватикані 17-18 жовтня.