Під час юнацької Олімпіади ще троє українців вибороли медалі

Під час III юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі троє українських спортсменів здобули призові місця.

Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України.

“Бронзу” виборов у змаганнях борців вільного стилю у ваговій категорії 55 кілограмів 17-річний Владислав Остапенко. У фінальному двобої він переміг Уссама Ларібі з Алжиру.

Третє місце за стрибки у висоту посів 17-річний легкоатлет Олег Дорощук з результатом у 2,14 метри.

Почесне друге місце зумів здобути в опорному стрибку 16-річний гімнаст Назар Чепурний. з результатом у 13,983 балів балів, він поступився американцеві Брендону Бріонес лише на 0,116 бала.