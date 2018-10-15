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Північна і Південна Кореї домовилися з'єднати залізниці між країнами

15 жовтня, 2018 - 13:18

Влада Північної і Південної Кореї погодили терміни початку з'єднання залізниць між двома країнами. Про це повідомляє Yonhap.

«Дві Кореї погодилися в понеділок почати спільний проект після модернізації і, кінець кінцем, з'єднання своїх залізниць, а також доріг через кордон, у кінці листопада або початку грудня», - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися провести переговори з південнокорейським Червоним Хрестом в листопаді, щоб обговорити питання, що стосуються сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

Угоди були досягнуті в ході переговорів на високому рівні в пограничному пункті Пханмунджом між південнокорейським міністром об'єднання Чо Мен Гюн і його північнокорейським колегою Рі Сон Гвоном.

Джерело: Укрінформ

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