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Повінь у Франції: Кількість загиблих зросла до 13 людей

15 жовтня, 2018 - 17:11
Фото Reuters

Кількість загиблих в результаті повені на півдні Франції зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє ЄП з посиланням BFMTV з посиланням на дані МВС Франції.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих. Ще п'ятеро людей отримали важкі поранення, один зник безвісти.

Французька влада не виключає, що найближчим часом кількість загиблих може зрости.

У префектурі також повідомили про евакуацію тисячі людей в комуні Пезан у зв'язку з ризиком прориву дамби.

В окремих районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Рівень води в річці Од піднявся до небаченого з 1891 року рівня.

Нагадаємо, що у Франції повінь забрала життя щонайменше 7 людей.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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