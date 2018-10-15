Повінь у Франції: Кількість загиблих зросла до 13 людей

15 жовтня, 2018 - 17:11
Кількість загиблих в результаті повені на півдні Франції зросла до 13 осіб.
Про це повідомляє ЄП з посиланням BFMTV з посиланням на дані МВС Франції.
Раніше повідомлялося про сімох загиблих. Ще п'ятеро людей отримали важкі поранення, один зник безвісти.
Французька влада не виключає, що найближчим часом кількість загиблих може зрости.
У префектурі також повідомили про евакуацію тисячі людей в комуні Пезан у зв'язку з ризиком прориву дамби.
В окремих районах департаменту Од за кілька годин випала тримісячна норма опадів. Рівень води в річці Од піднявся до небаченого з 1891 року рівня.
Нагадаємо, що у Франції повінь забрала життя щонайменше 7 людей.
Джерело: Європейська правда