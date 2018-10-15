Принц Гаррі і Меган Маркл чекають первістка

Принц Гаррі та його дружина Меган, герцогиня Сассекська, навесні 2019 стануть батьками. Про це повідомили на офіційному сайті Королівської сім'ї.

«Їх Королівські Високості Герцог і Герцогиня Сассекські дуже раді оголосити, що Герцогиня Сассекська чекає дитину навесні 2019 року», - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що Герцог і Герцогиня дуже цінують підтримку, яку надали їм люди зі всього світу з моменту їх весілля в травні цього року, і дуже раді поділитися з усіма цими щасливими новинами.

Чутки про вагітність Меган, які почали поширюватися після весілля новоспечених герцога і герцогині Сассекських, підтвердилися незабаром після прибуття королівського подружжя в Сідней. Під час їх офіційного візиту з нагоди Invictus Games (спортивні змагання в параолімпійському стилі, які заснував принц Гаррі), подружжя зробить декілька зупинок в Австралії, Фіджі, Тонгі та Новій Зеландії. Поїздка займе більше двох тижнів.

Як повідомлялося, 33-річний принц Гаррі і 36-річна американська актриса Меган Маркл обвінчалися в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку 19 травня 2018 року.