Наша перемога — це перемога нашої ідеї, повне її здійснення.
Степан Бандера, український політичний діяч, лідер ОУН

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій через хіматаки

15 жовтня, 2018 - 13:00
Фото Reuters

Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї. Про це повідомляє на прес-служба ЄС.

"Рада прийняла новий режим обмежувальних заходів щодо вирішення проблем використання та розповсюдження хімічної зброї. Це рішення є прямим контролем за висновками Європейської Ради від 28 червня 2018 року", - сказано у повідомлені.

Тепер ЄС зможе застосовувати санкції до осіб та організацій, залучених до розробки та використання хімічної зброї будь-де, незалежно від їх національності та місця розташування.

Обмежувальні заходи спрямовані на осіб та суб'єктів, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну та матеріальну підтримку, а також тих, хто допомагає, заохочує їх або асоціюється з ними.

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів для людей та заморожування активів для суб'єктів господарювання.

Це рішення сприяє зусиллям ЄС щодо боротьби з розповсюдженням та використанням хімічної зброї, що становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки.

Джерело: УНН

Більше новин

Парламент Македонії проведе голосування за перейменування країни
На парламентських виборах у Люксембурзі перемогла партія Юнкера
Українська громада в Іспанії просить МЗС відкрити у Валенсії консульство
Фейки про "націоналістів" і "сепаратистів" на Закарпатті працюють на РФ, - Клімкін
Отруєння у Солсбері: Британія наполягає на нових санкціях проти Росії
Україна і Польща спільно створюватимуть супутники

Новини партнерів

Loading...