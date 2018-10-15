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РФ намагається влаштувати провокації на навчаннях НАТО в Арктиці

15 жовтня, 2018 - 09:10
Фото Reuters

Під час навчань було помічено підвищену кількість військових кораблів РФ. Російські винищувачі і кораблі намагаються влаштувати провокації на військових навчаннях Нідерландів і Великої Британії за Полярним колом.

Про це повідомив начальник військового управління корпусом морської піхоти Нідерландів генерал Джефф МакМутрі, передає The Telegraph. "Те, що ми бачимо, - це все зростаючий інтерес з боку російських військово-морських суден до наших навчань", - сказав він.

За його словами, коли британські та нідерландські військові проводили навчання в рамках протиракетної оборони в Арктиці, в регіоні було відмічено підвищену кількість російських кораблів. "Вони явно хочуть, щоб їхня присутність була видимою. Ми також бачимо, як російські винищувачі наближаються до наших військовим кораблів", - заявив МакМутрі.

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