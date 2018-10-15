Рішення ЄСПЛ більше не будуть діяти на території РФ

Росія не повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Таке рішення було спровоковано перенесенням розгляду резолюції про реформування правил голосування в асамблеї.

Про це повідомив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, інформують vzsar.

Толстой зазначив, що юрисдикція Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) більше не поширюється на територію РФ через те, що Москву позбавили права брати участь у виборах суддів. Толстой наголосив, що Москва не бачить сенсу перебувати в організації, яка "поховала основні принципи демократичної роботи".

"У тих умовах, які сьогодні створені в асамблеї зусиллями українських та британських русофобів і що приєдналися до них жертв хамській антиросійської пропаганди, ми працювати не хочемо. З великою часткою ймовірності в таких умовах брати участь в цьому відвертому" цирку з гумовими рукавичками "Росія не буде" , - заявив він.