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Степан Бандера, український політичний діяч, лідер ОУН

Рішення ЄСПЛ більше не будуть діяти на території РФ

15 жовтня, 2018 - 21:11
Фото: echr.coe.int

Росія не повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Таке рішення було спровоковано перенесенням розгляду резолюції про реформування правил голосування в асамблеї.

Про це повідомив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, інформують vzsar.

Толстой зазначив, що юрисдикція Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) більше не поширюється на територію РФ через те, що Москву позбавили права брати участь у виборах суддів. Толстой наголосив, що Москва не бачить сенсу перебувати в організації, яка "поховала основні принципи демократичної роботи".

"У тих умовах, які сьогодні створені в асамблеї зусиллями українських та британських русофобів і що приєдналися до них жертв хамській антиросійської пропаганди, ми працювати не хочемо. З великою часткою ймовірності в таких умовах брати участь в цьому відвертому" цирку з гумовими рукавичками "Росія не буде" , - заявив він.

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