РПЦ розриває відносини з Константинопольським патріархатом, - рішення Синоду

На засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви, що відбулося 15 жовтня 2018 року в Мінську, було прийнято Заяву Священного Синоду.

Про це повідомляє patriarchia.

Члени Священного Синоду визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським Патріархатом.

У Заяві, зокрема, сказано: «Прийняття в спілкування розкольників та піддано анафемі в інший Помісної Церкви особи з усіма рукопокладеними ними "єпископами" і "кліриками", посягання на чужі канонічні уділи, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов'язань, - все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля і, до великої нашої скорботи, унеможливлює для нас продовження євхаристійного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського Патріархату від прийнятих ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Руської Православної Церкви неможливо співслужіння з кліриками Константинопольської Церкви, а для мирян - участь в таїнствах, що здійснюються в її храмах», - вказується в документі.