Східне партнерство є ключовим компонентом зовнішньої політики ЄС, - Могеріні

Міністри закордонних справ країн-учасниць "Східного партнерства" зустрінуться у понеділок, 15 жовтня, в Люксембурзі, щоб оцінити результати цієї ініціативи та перспективи на майбутнє.

Зустріч відбудеться в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка у ці години відбувається під головуванням Високого Представника ЄС – віце-президента ЄК Федеріки Могеріні.

"Ми будемо щасливі прийняти міністрів закордонних справ шести країн – наших Східних партнерів, з якими ми проведемо міністерську зустріч... Східне партнерство є ключовим компонентом нашої зовнішньої політики. Ця міністерська зустріч буде важливим моментом для того, щоб не лише поглянути на двосторонні відносини та різні форми партнерства, які ми з ними маємо, але й спільну роботу, яку ми провели в рамках Східного партнерства в цілому", - зауважила Високий представник ЄС.

У зустрічі братимуть участь міністри країн-членів ЄС, а також керівники зовнішньополітичних відомств Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови і України. Спільно з європейськими партнерами, представники країн Східного партнерства підіб’ють попередні підсумки виконання зобов’язань в рамках Партнерства, включаючи досягнення пріоритетів в рамках ініціативи "20 досягнень до 2020 року".

Українську делегацію під час зустрічі очолить міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За офіційною інформацією, яку оприлюднено МЗС України, в рамках візиту до Брюсселя і Люксембурга Павло Клімкін проведе зустрічі з керівництвом Європейської Комісії, представниками Європейського Парламенту, керівниками зовнішньополітичних відомств країн ЄС, виступить на Конференції високого рівня "Втручання у вибори в цифрову еру". Крім того, програмою візиту передбачено зустрічі міністра закордонних справ України з віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовічем, комісаром ЄС з питань Безпекового союзу Сером Джуліаном Кінгом.

Зранку 15 жовтня 2018 року Павло Клімкін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу.