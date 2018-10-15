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Степан Бандера, український політичний діяч, лідер ОУН

Трамп: Я той, хто надав Україні оборонну зброю й танки

15 жовтня, 2018 - 10:13
Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він досить жорсткий у спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним, до того ж надав Україні зброю й танки, коли попередній президент Барак Обама, за його словами, надіслав виключно подушки та ковдри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю американського президента телеканалу CBS.

Ведуча телеканалу CBS запитала у Трампа, чому він ніколи не висловлюється різко стосовно Путіна, зокрема, чому не виказує цього публічно.

Трамп, відповідаючи на запитання щодо російського президента, дав відповідь, згадуючи Україну.

“Я цього не зробив? Я той, хто надав Україні оборонну зброю й танки. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він послав? Він послав подушки та ковдри”, — сказав президент США.

Журналістка уточнила, що запитує безпосередньо про Путіна. На це Трамп зазначив, що він “дуже жорсткий” з Путіним особисто: “Я думаю, що я дуже жорсткий з ним особисто. У мене була зустріч з ним. Це була дуже складна зустріч і вона була дуже хорошою”, — сказав Трамп.

Джерело: УНН

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