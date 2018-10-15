У ДержНС розкрили подробиці щодо пожежі на заводі "Транссигнал

Під час пожежі на заводі "Транссигнал", що розташований на вулиці Жилянській у Києві, постраждало двоє осіб.

Про це офіційно заявила прес-служба ДержНС.

"До лікарняних закладів м. Києва госпіталізовано двох осіб із попереднім діагнозом отруєння чадним газом", - зазначається у повідомленні.

При цьому у відомстві відтворили повну картину розвитку надзвичайної події:

15 жовтня о 14:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДержНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Жилянській.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників.

По прибуттю до місця події було встановлено, що у 5-поверховій виробничій будівлі на 5-поверсі горять будівельні матеріали на площі 60 кв. м.

Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів о 14:37 займання було локалізовано, тим самим запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу, а о 14:57 - ліквідовано", - наголошують у відомстві.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 30 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі досі не відома.

Нагадаємо, що у Києві горіла будівля заводу "Транссигнал".