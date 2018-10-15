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У Франції повінь забрала життя щонайменше 7 людей

15 жовтня, 2018 - 16:28
Фото Reuters

У Франції, в результаті повені, викликаної сильними зливами, загинули щонайменше 7 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro.

Так, в муніципалітеті Вілардонель потоком води знесло черницю, а в муніципалітеті Вільгаянк таким же чином загинули ще четверо осіб. Щонайменше одну людину змило уві сні, обставини загибелі ще однієї жертви повені встановлюються.

Ще як мінімум п'ять осіб перебувають у важкому стані.

Повідомляється, що рівень води в річці Од досяг безпрецедентного з 1891 року. Частина доріг виявилися непридатні до використання. Всі школи, коледжі та вищі навчальні заклади 15 жовтня не працюють, близько 8 тисяч домогосподарств позбавлені електроенергії.

Джерело: День

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