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У Києві горіла будівля заводу "Транссигнал"

15 жовтня, 2018 - 16:53
Фото Yevhen Chervonenko

На вулиці Жилянській у Києві сталася пожежа в приміщенні київського електротехнічного заводу "Транссигнал".

Як повідомив в ефірі "112 Україна" представник прес-служби ДСНС Києва Олександр Макушенко, повідомлення про пожежу надійшло о 14:09.

"Це п'ятиповерхова виробнича будівля, на 5 поверсі горіли будівельні матеріали на площі 60 кв. м. Нам вдалося швидко її приборкати. О 14:37 пожежу було локалізовано, а о 14:57 ліквідовано повністю", - сказав представник ДСНС.

За його словами, внаслідок події ніхто не постраждав.

Водночас екс-міністр транспорту Євген Червоненко написав у Facebook, що в цьому приміщенні розташовано новий телеканал Євгена Мураєва, в якому проходить ремонт.

"Горіло безпосередньо в приміщенні каналу", - сказав він потім в ефірі "112 Україна" з місця події.

Джерело: 112 Україна

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