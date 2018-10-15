У Мюнхені прокремлівський пропагандист Філліпс зірвав прапори з могили Степана Бандери

У німецькому Мюнхені прокремлівський пропагандист Грем Філліпс, відомий своєю симпатією до бойовиків на Донбасі, зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери.

Відповідне відео Філліпс розмістив у своєму каналі на YouTube.

Він зірвав прапори на могилі Степана Бандери і вивісив банер з написом "Тут поховано українського нациста Степана Бандеру".

Інцидент стався у річницю вбивства Степана Бандери - 15 жовтня 2018 року минає 59 років з дня вбивства Бандери агентом КДБ у Мюнхені.