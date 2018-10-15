У Непалі з гори Гур'я зняли тіла 9 загиблих альпіністів

У Непалі з гори Гур'я зняли тіла дев'яти загиблих альпіністів. Про це повідомляє BBC.

До групи входило п'ятеро південнокорейців та четверо місцевих гідів. Вони планували підкорити вершину висотою 7,2 км у гімалайському масиві Аннапурна. На висоті 3,5 км вони влаштували табір на ночівлю. Однак у п'ятницю, 12 жовтня, на табір налетів сніговий шторм, внаслідок якого вся група загинула. Тіла з численними переломами і травмами голови рятувальники виявили у різних місцях табору в радіусі 500 м.

За попередніми даними, крига та сніг падали з висоти на гору, й сильний вітер розкидав табір та альпіністів. Відзначається, що це найбільша група альпіністів, яка загинула у Непалі за останні два роки. Лідером групи був досвідчений кореець Кім Чан Хо, якому вдалося піднятися на 14 найвищих вершин світу без кисневого спорядження. Слідство має встановити всі обставини загибелі групи.

На вершину гори Гур'я за всю історію піднялися до 30 людей (у порівнянні з понад 8 тис. альпіністів, які сходили на Еверест). Останній раз її підкорювали у 1996 році.

Раніше повідомлялось, що в Гімалаях зійшла лавина, внаслідок чого загинуло 9 альпіністів з Непалу і Південної Кореї.