У Німеччині потяг зіткнувся з вантажівкою, 17 постраждалих

В результаті зіткнення поїзда з фурою в Німеччині постраждали 17 людей.

Про це передає T-online.

"В результаті зіткнення потягу з вантажівкою на Боденському озері (земля Баден-Вюртемберг) 17 чоловік були направлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, ці 17 людей отримали легкі поранення. Серед них - водій фури.

Повідомляється, що вантажний автомобіль виїхав на залізничний переїзд, а машиніст приміського потяга, в якому їхали близько 100 пасажирів, не зміг вчасно загальмувати.