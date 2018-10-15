У Росії викрали і побили співробітника Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє про викрадення і побиття свого співробітника Олега Козловського в Інгушетії (Росія).

Як ідеться в понеділок на сайті російського представництва організації, Козловський прибув до столиці Інгушетії Магаса 5 жовтня для моніторингу мирних протестів, що почалися після підписання 26 вересня між лідерами Інгушетії і Чечні угоди про визначення адміністративного кордону між двома регіонами.

"Увечері наступного дня невідомий, який назвався представником організаторів протесту, заманив Козловського в своїй автомобіль під приводом організації зустрічі з мітингувальниками. Замість цього його відвезли за межі міста, де його роздягли, почали бити і погрожувати розстріляти. Екзекуція тривала дві години", - заявляють в організації.

"Вони приставили пістолет до моєї голови і сказали, що збираються мене вбити. Чоловіки назвалися співробітниками місцевого Центру по боротьбі з екстремізмом. Вони зажадали від мене імена моїх контактів в Інгушетії і пригрозили вбити мою дружину і дітей, якщо я повідомлю про те, що сталося", - розповів Козловський.

Amnesty International заявляє, що його били кілька разів, а також влаштували два інсценування страти - Козловського змушували лягти обличчям на землю, приставляли до потилиці пістолет і говорили, що зараз його вб'ють.

Викрадачі також фотографували Козловського оголеним, погрожуючи опублікувати знімки, якщо він розповість про подію.

Зрозумівши, що їх інформатором дослідник не стане, викрадачі вивезли Козловського в сусідню Північну Осетію і відпустили його біля аеропорту. Перед ніж його відпустити, один з невідомих сказав: "Ніколи не повертайся і не пиши про Інгушетію".

"Цей насильницький інцидент викликає шок і тривогу. Але влада повинна розуміти, що нас не зможуть залякати люди, які ховаються за масками. Ми подали заяву про злочин до російських компетентних органів", - заявила директор Amnesty International по Східній Європі та Центральній Азії Марі Стразерс.

Сам Козловський на своїй сторінці в Facebook написав, що зараз разом з родиною перебуває за межами РФ, однак сподівається "найближчим часом повернутися і продовжити роботу".