Українка здобула "золото" у метанні молота на юнацькій Олімпіаді

Українська легкоатлетка Валерія Іваненко перемогла у метанні молота на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Іваненко показала у кращій спробі 72,08 м і за сумою двох днів посіла перше місце. Причому, Валерія виграла обидва етапи змагань.

Крім Іваненко, ще двоє українських легкоатлетів йдуть на «золото». Це Михайло Кохан у метанні молота та Ярослава Магучих у стрибках у висоту.

Нагадаємо, що під час юнацької Олімпіади ще троє українців вибороли медалі.