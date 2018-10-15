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Українка здобула "золото" у метанні молота на юнацькій Олімпіаді

15 жовтня, 2018 - 21:49
Фото: Укрінформ

Українська легкоатлетка Валерія Іваненко перемогла у метанні молота на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Іваненко показала у кращій спробі 72,08 м і за сумою двох днів посіла перше місце. Причому, Валерія виграла обидва етапи змагань.

Крім Іваненко, ще двоє українських легкоатлетів йдуть на «золото». Це Михайло Кохан у метанні молота та Ярослава Магучих у стрибках у висоту.

Нагадаємо, що під час юнацької Олімпіади ще троє українців вибороли медалі.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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