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Українська громада в Іспанії просить МЗС відкрити у Валенсії консульство

15 жовтня, 2018 - 10:56

Українська громада в Іспанії просить Міністерство закордонних справ України  відкрити у Валенсії консульську установу.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна громада передала 14 жовтня Генеральному консулу України в Барселоні Оксані Драмарецькій під час святкування у Валенсії 15-річчя церковної громади Української греко-католицької церкви, утвореної на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

Під час свята, на якому були присутні понад тисячу осіб, відбувся концерт співачки Ірини Федишин. З вітальним словом до них звернулася Генеральний консул України в Барселоні Драмарецька. Користуючись присутністю дипломата, громада передала звернення до глави МЗС України з проханням відкрити у Валенсії консульство.

Звернення вручила ініціативна група - голова Української асоціації у Валенсії та Федерації українських асоціацій Іспанії Михайло Петруняк, член президії Української всесвітньої координаційної ради Андрій Якубув, голови асоціацій Торрев'єхи та Аліканте - Михайло Черешнюк та Антоніна Рогальська, капелани УГКЦ у Валенсії, Денії, Гуадасуарі та Гандії - о. Василь (Бойко) та о. Дмитро (Кияшко) серед інших.

На сьогодні в Іспанії діють Посольство України в Королівстві Іспанія у Мадриді, Генеральне консульство України в Барселоні та Консульство України в Малазі.

Питання відкриття українського консульства у валенсійському регіоні Іспанії, де проживають близько 20 тисяч українців,  вперше піднімалося десять років тому.

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