Внаслідок подвійного теракту у Сомалі загинули 20 людей

15 жовтня, 2018 - 09:28
У результаті подвійного теракту у двох ресторанах південного міста Сомалі Байдоа загинули 20 людей, також більше 40 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.
"Два терориста-смертника підірвали себе в ресторанах міста Байода", - йдеться в повідомленні.
Відповідальність за вибухи взяла на себе сомалійська група ісламістів "Харакат аш-Шабаб".
Представник організації заявив, що ресторани стали метою з-за того, що їх часто відвідували урядові війська.
Ці напади були супроводжено авіаударами США проти бойовиків "Шабаб", які відбулися за день до теракту в районі Харадере.
Місяць тому в Сомалі смертник атакував урядову будівлю, в результаті чого щонайменше три людини загинули, ще 14 отримали поранення.