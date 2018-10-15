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Внаслідок подвійного теракту у Сомалі загинули 20 людей

15 жовтня, 2018 - 09:28
Фото Reuters

У результаті подвійного теракту у двох ресторанах південного міста Сомалі Байдоа загинули 20 людей, також більше 40 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

"Два терориста-смертника підірвали себе в ресторанах міста Байода", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за вибухи взяла на себе сомалійська група ісламістів "Харакат аш-Шабаб".

Представник організації заявив, що ресторани стали метою з-за того, що їх часто відвідували урядові війська.

Ці напади були супроводжено авіаударами США проти бойовиків "Шабаб", які відбулися за день до теракту в районі Харадере.

Місяць тому в Сомалі смертник атакував урядову будівлю, в результаті чого щонайменше три людини загинули, ще 14 отримали поранення.

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