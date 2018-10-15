Вибухи на Чернігівщині: триває ліквідація наслідків пожежі

Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Чернігівської області. Про це інформує прес-служба ДСНС України.

14 жовтня авіацією ДСНС здійснено 21 скид води (102 тонни), всього з початку робіт 144 скиди води (804 тонни).

“Пожежно-рятувальними підрозділами організовано заповнення водою пожежного водоймища на території арсеналу та безперебійну заправку водою пожежних танків Міноборони (200 тонн). Ліквідовано дві пожежі лісової підстилки поблизу с. Августівка на площі 0,5 га”, — вказано у повідомленні надзвичайників.

Організовано наповнення пожежного водоймища за допомогою пожежного потягу “Укрзалізниці” (злито 120 тонн, всього з початку робіт — 240 тонн). Вилучено 1 тис. 758 вибухонебезпечних предметів (за добу — 285), відпрацьовано 242 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (за добу — 12).

В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю 620 осіб та 136 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 271 особа та 82 од. техніки, 2 літаки АН-32П і вертоліт Мі-8.