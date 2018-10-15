Наша перемога — це перемога нашої ідеї, повне її здійснення.
Степан Бандера, український політичний діяч, лідер ОУН

За минулу добу на дорогах України внаслідок ДТП загинули 18 людей

15 жовтня, 2018 - 11:57

Протягом минулої доби, 14 жовтня, в Україні сталося 105 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 18 людей. Про це повідомляє Національна поліція України на сторінці у Facebook.

“За минулу добу на дорогах країни сталось 105 ДТП з потерпілими, 18 осіб, що стали учасниками дорожньо-транспортних пригод, загинуло, 114 — травмовані”, - йдеться у повідомленні.

Нацполіція закликає учасників дорожнього руху замислитись та бути більш відповідальними та обачними за кермом.

Джерело: День

Більше новин

У Конго внаслідок ДТП загорілася цистерна з пальним, 50 людей загинули
Кортеж президента Польщі збив дитину на пішохідному переході
Артист України Іван Попович потрапив у ДТП
Смертельна ДТП у Харкові: Суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою
Внаслідок ДТП на території РФ загинули 4 українців, 1 госпіталізований
ДТП у Польщі: МЗС підтвердило загибель українки, п'ятеро перебувають у лікарні

Новини партнерів

Loading...