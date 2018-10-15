За минулу добу на дорогах України внаслідок ДТП загинули 18 людей

15 жовтня, 2018 - 11:57
Протягом минулої доби, 14 жовтня, в Україні сталося 105 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 18 людей. Про це повідомляє Національна поліція України на сторінці у Facebook.
“За минулу добу на дорогах країни сталось 105 ДТП з потерпілими, 18 осіб, що стали учасниками дорожньо-транспортних пригод, загинуло, 114 — травмовані”, - йдеться у повідомленні.
Нацполіція закликає учасників дорожнього руху замислитись та бути більш відповідальними та обачними за кермом.
Джерело: День