Завтра на українських дорогах почнуть штрафувати за перевищення швидкості

У понеділок, 15 жовтня, в Україні закінчується пілотний режим з контролю швидкості. Уже з 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності за перевищення швидкості.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.

“Пілотний режим з контролю швидкості закінчується сьогодні. Вже завтра (16.10.2018) ми не обмежимось профілактичною бесідою та попередженнями про підвищену небезпеку цього правопорушення. Вже завтра патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху”, – зазначив Білошицький.

Він нагадав, що за перевищення більш як на 20 км/год – штраф становитиме 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн.

Крім того, Білошицький на сторінці у Facebook додав карту, де позначено місця використання приладів контролю швидкості. Місця будуть змінюватися і додаватися, а карта буде постійно оновлюватися.