Завтра збірна України відлітає на змагання “Ігри Нескорених”

Національна збірна України у вівторок, 16 жовтня, відлітає на змагання “Ігри Нескорених” до Сіднея.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до проводів Національної збірної України «Ігри Нескорених» о 21:00 16 жовтня у міжнародному аеропорті “Київ” ім. Сікорського (Жуляни)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 20 по 27 жовтня українські ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку, змагатимуться на масштабних міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених» – Invictus Games. 15 учасників основного складу вирушають у Сідней (Австралія) 16 жовтня.

Змагання в Сіднеї стануть вже другими Іграми Нескорених (Invictus Games), в яких візьме участь Україна. Минулого року 15 українських ветеранів змагались на своїх перших Іграх в Торонто, де завоювали 14 медалей в шести видах спорту, 8 з яких — золоті.