Британія звинуватила РФ в кібератаках на свої ЗМІ

Велика Британія звинуватила Росію в кібератаках на свої ЗМІ, телекомунікацію і енергетику протягом 2016 року. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані Національного центру кібербезпеки країни (NCSC).

Як стверджує директор центру Кіаран Мартін, фахівці торік зафіксували кілька випадків втручання російських хакерів у функціонування різних сфер.

"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив Мартін.

Глава NCSC додав, що в питанні вирішення цієї проблеми британська влада активно взаємодіє з міжнародними партнерами. При цьому Мартін не надав конкретних доказів злому російськими хакерами енергосистеми країни та проникнення в інші об'єкти інфраструктури.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія шляхом кібератак і кібершпіонажу намагається "підірвати вільні суспільства".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російське втручання продовжує становити серйозну небезпеку для США і Франції.