Британський парламент прийняв першу частину законопроекту щодо Brexit

Депутати парламенту Великої Британії підтримали план уряду щодо скасування Закону про Європейські Співтовариства 1972 року, який припинить верховенство права ЄС на британській території. Про це повідомляє ЄП з посиланням на ВВС.

У вівторок відбувся першій з восьми днів розгляду законопроекту щодо Brexit. Під час першого голосування плану уряду підтримали 318 депутатів, 68 були проти.

Заклики Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії щодо вето на цей процес були відхилені 318 голосами.

Проте кілька депутатів від правлячої Консервативної партії критикували плани щодо оголошення точної дати для Brexit і натякнули, що вони пізніше можуть змінити свою позицію.

Депутати, включаючи деяких колишніх міністрів уряду, незадоволені урядовим планом, який закріпить в законі дату і час Brexit - 23:00 29 березня 2019 року, про що Тереза Мей заявила в минулу п'ятницю.

За даними британських ЗМІ, до 15 консервативних депутатів можуть об'єднатися з лейбористами з цього питання, коли в наступному місяці відбудеться новий раунд голосування. Це може означати поразку для уряду.

Нагадаємо, Мішель Барньє, який представляє позицію Євросоюзу на переговорах щодо Brexit, заявив, що країни Європейського Союзу і бізнес повинні бути готові до того, що переговори про вихід Великобританії з ЄС можуть провалитися.