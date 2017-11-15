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Ган закликав профінансувати українське Суспільне мовлення

15 листопада, 2017 - 16:08
Фото Reuters

Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення. Про це Ган написав у своєму Twitter.

"Дав надзвичайно всебічне інтерв’ю Андрію Куликову, редактору Національної суспільної телерадіокомпанії України, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, що є ключовим для функціонування демократії", - йдеться у повідомленні.

Також Ган зазначив, що Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати усі фінансові ресурси, яких вона потребує для цієї важливої роботи", - додав єврокомісар.

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