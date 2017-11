Ган закликав профінансувати українське Суспільне мовлення

Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення. Про це Ган написав у своєму Twitter.

"Дав надзвичайно всебічне інтерв’ю Андрію Куликову, редактору Національної суспільної телерадіокомпанії України, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, що є ключовим для функціонування демократії", - йдеться у повідомленні.

Також Ган зазначив, що Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати усі фінансові ресурси, яких вона потребує для цієї важливої роботи", - додав єврокомісар.

Gave a comprehensive interview to A. #Kulikov, editor of #UA:PBC to underline the importance of an independent #public #service broadcaster, which is key for a functioning #democracy. #UA:PBC must get all financial resources it needs for this important work! pic.twitter.com/QBi7hzTklJ

— Johannes Hahn (@JHahnEU) November 15, 2017