Глава "Укравтодору" розповів, як сповільнюватимуть рух авто на дорогах

Глава "Укравтодору" Славомир Новак розповів, чим супроводжуватиметься рішення щодо зменшення ліміту швидкості у населених пунктах до 50 км на годину.

Про це він доповів у Кабінеті Міністрів, передає Еспресо. TV.

"Цього року ми почали здійснювати національну програму безпеки дорожнього руху. Серед інженерних рішень сповільнення в'їзду в населені пункти: підсвітлені червоно-білим пішохідні переходи , нові стандарти дорожніх знаків та світловідбиваюча розмітка", - розповів Новак.

Вын також додав, що розроблено нову 3-рычну програму "500/500/1000", яка передбачає 500 нових кільцевих розв'язок, 500 острівків безпеки та 1000 пішохідних переходів. Фінансуватися проект буде з коштів, виділених на інфраструктуру безпеки - це 5% з дорожного фонду.

Окрім цього, на наступний рік планується соціальну кампанію щодо зменшення швидкості в містах та покращення поведінки на дорогах.

Новак наголосив, що без підвищення безпеки на доргах, їх ремонт може призвести до збільшення смертності:

"Наголошую, що ремонт доріг без інфраструктури безпеки, без жорстких штрафіф за порушення та покращення поведінки на дорогах може означати збільшення смертності на дорогах. Прикладом цього є дороги багатьох європейських країн", - сказав він.

Також глава "Укравтодору" додав, що наразі там працюють над новою концепцією управління дорожнім рухом, який буде відповідати за створення інтелектуальної транспортної системи.

Система передбачає зважування вантажівок у русі, аналіз трафіку, систему збору окладів з вантажного транспорту і можливість автоматичного контролю швидкості.