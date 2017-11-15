Гопко заявила, що обговорюється ініціатива створити міжнародну платформу для обговорення питань Криму

Правозахисники та кримські татари докладають зусиль, щоб створити міжнародну платформу, аналогічну формату тристоронньої контактної групи у Мінську для обговрення питань стосовно анексованого Криму. Про це сказала позафракційний нардеп, голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко в кулуарах ВРУ, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Є ще ідея, щоб зробити окрему платформу на прикладі того, що є по мирному врегулюванню ситуації на сході, нормандський формат і ТКГ у Мінську. Дуже багато зусиль зараз правозахисників, кримських татар, щоб була окрема міжнародна, на якій би постійно порушувалися усі питання, пов’язані з Кримом", - сказала Гопко.

Вона підкреслила, що для України і питання Криму, і тимчасово окупованого Донбасу взаємопов’язані - адже це територія держави, яку намагаються повернути назад.