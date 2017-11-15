Кабмін вперше заклав в Держбюджет-2018 кошти на підтримку інновацій

Уряд вперше закладає в проект бюджету на 2018 рік фінансування Фонду підтримки інновацій - 50 млн грн. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає прес-служба відомства.

Він зауважив, що Кабмін продовжить підтримувати стратегічний розвиток інноваційної діяльності для підтримання конкурентоздатності України за сімома напрямками.

Це енергетика та агропромисловість, авіа-, судно- та ракетобудування, нанотехніка та робототехніка, медицина та фармацевтика, охорона навколишнього середовища.

"Ми прагнемо створити в Україні замкнену екосистему підтримки інвестицій та інновацій, яка дозволить активно розвивати інновації та технології в Україні для зростання економіки та добробуту громадян", - наголосив Кубів.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін ухвалив постанову щодо підвищення розміру соціальних стипендій.