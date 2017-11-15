КМУ ухвалив постанову щодо підвищення соціальних стипендій для студентів

15 листопада Кабмін ухвалив постанову щодо підвищення розміру соціальних стипендій. Про це повідомляє "Урядовий портал".

В уряді зазначили, що стипендії підвищаться на 18%. Так, передбачено для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації підвищити соцстипендії з 750 грн до 890 грн, для III-IV рівня акредитації - з 1000 грн до 1180 грн.

Для студентів вишів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів вишів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - з 2000 грн до 2360 грн.

Нагадаємо, Кабмін збільшив одноразову матеріальну допомогу з 500 до 750 прожиткових мінімумів сім'ям загиблих під час виконання військовослужбовцям або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним зобов'язань.