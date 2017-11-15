КМУ збільшив в 1,5 раза допомогу сім'ям загиблих військових

Кабмін збільшив одноразову матеріальну допомогу з 500 до 750 прожиткових мінімумів сім'ям загиблих під час виконання військовослужбовцям або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним зобов'язань.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення уряд ухвалив 15 листопада.

Зазначається, при цьому розмір допомоги залишився колишнім - 500 прожиткових мінімумів.

Кабмін також збільшив з 250 до 400 прожиткових мінімумів для працездатних одноразову допомогу тим, хто отримав інвалідність з встановленням I групи, з 200 до 300 прожиткових мінімумів - II групи, з 150 до 250 прожиткових мінімумів - III групи.

Таким чином, уряд збільшив суму допомоги сім'ям загиблих на службі військових з 800 тисяч грн до 1,2 млн грн.

8 листопада уряд вже підвищив цю допомогу з 500 до 750 прожиткових мінімумів для сімей загиблих учасників АТО.