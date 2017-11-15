Кувейт зацікавився спільним виробництвом літака "Антонова"

Збройні сили Кувейту зацікавилися співпрацею з Україною в питанні спільного виробництва і продажу літака Ан-178.

Про це повідомив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олег Гладковський, передає прес-служба відомства.

"Радий констатувати, що представники оборонних відомств Кувейту виявили живий інтерес до нашого літака АН-178. Українська сторона готова розпочати перемовини щодо співпраці у цьому напрямку, як щодо продаж, так і щодо спільного виробництва", - зазначив він.

За словами Гладковського, ринок Кувейту є перспективним для розвитку співпраці у військово-технічній сфері, починаючи з бронетанкової галузі та високоточного озброєння, і закінчуючи масштабними авіаційними проектами.