Матіос: У військових з'явиться своє НАБУ

Фахівці військової прокуратури спільно з окремими народними депутатами розробили законопроект про Державне бюро військової юстиції.

Про це на брифінгу у Києві заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає "Цензор.НЕТ".

"Маючи повне розуміння з боку Комітету з питань нацбезпеки й оборони Верховної Ради, враховуючи той правовий вакуум, який може виникнути, фахівці військової прокуратури спільно з окремими народними депутатами і членами комітету розробили закон про Державне бюро військової юстиції, яке має повне право на життя аналогічно з Національним антикорупційним бюро", - розповів він.

Окрім того, в Україні з'являться військові сили правопорядку та військове правосуддя.

"Цим законопроектом передбачено створення військової поліції, військових слідчих, військових прокурорів і військових інспекторів зі складу тих підрозділів, які вже є. Це - Військова служба правопорядку, Військова прокуратура, військові слідчі і прокурори", - додав Матіос.

Раніше він повідомляв, що охорона військових арсеналів в Україні є нікчемною.