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Мітчелл і Порошенко обговорили можливість надання Україні летальної зброї

15 листопада, 2017 - 17:52
Фото: АПУ

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл та Президент Петро Порошенко обговорили можливість надання Україні летальної зброї.

Про це Мітчелл заявив журналістам після зустрічі з главою Української держави в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Так, ми це обговорювали. США продовжують розглядати це як один з варіантів", - заявив американський дипломат, відповідаючи на запитання, чи обговорювалося під час зустрічі з Президентом питання надання летальної зброї Україні.

Мітчелл підкреслив, що питання забезпечення оборонних спроможностей України залишається на розгляді Адміністрації США.

Нагадаємо, що США твердо стоять на боці України у протистоянні агресії РФ.

Джерело: Укрінформ
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