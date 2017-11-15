Мітчелл і Порошенко обговорили можливість надання Україні летальної зброї

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл та Президент Петро Порошенко обговорили можливість надання Україні летальної зброї.

Про це Мітчелл заявив журналістам після зустрічі з главою Української держави в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Так, ми це обговорювали. США продовжують розглядати це як один з варіантів", - заявив американський дипломат, відповідаючи на запитання, чи обговорювалося під час зустрічі з Президентом питання надання летальної зброї Україні.

Мітчелл підкреслив, що питання забезпечення оборонних спроможностей України залишається на розгляді Адміністрації США.

Нагадаємо, що США твердо стоять на боці України у протистоянні агресії РФ.