Миротворці мають бути на всій території окупованого Донбасу, - Мітчелл

Можлива миротворча місія ООН на сході України має бути розташована на всій території конфлікту, а не лише на лінії розмежування.

Про це заявив журналістам помічник держсекретаря США Вес Мітчелл після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо аналізувати можливість миротворців ООН. У цьому процесі є багато викликів. Але наша позиція продовжує залишатися наступною: будь-які миротворчі сили ООН повинні вводитися на всю окуповану територію, включаючи відведення озброєнь до місць постійної дислокації”, - заявив він.